Michael Prins terug in Lewinski

Sneek- Michael Prins, songwriter die bekend werd met het nummer Close To You, is bezig aan zijn vierde album. De drie eerste albums, waarop Prins steeds meer zijn eigen weg kiest, zoals op het tweede, A Dreamer’s Dream Is Forever To Be Yours, met begeleidende strijkers en een enkele blazer, waarop ook het fijnzinnige duet Fear Not met Carice van Houten te beluisteren is, hebben nog wel dezelfde sfeer, en zijn daardoor volgens eigen zeggen wel degelijk met elkaar verbonden.

Het derde album, waarin hij wel voor een andere insteek heeft gekozen door de samenwerking met een band, wordt door hem gezien als afsluiting van een periode van de zeven laatste jaar. Het werk voor het vierde album komt nu al in een aantal opzichten los van het eerdere werk. Op dit album wordt samengewerkt met producer Thijs van de Klucht, Bart van Liempt van The Sheer, en Douwe Bob.

Het is de eerste keer dat Prins al in zo’n vroeg stadium de muzikale samenwerking aangaat. Vooral de combinatie Michaël/Douwe Bob is er één die in elke vorm op zijn minst een interessante spanning oplevert!Michaël zal op dit aankomende concert vooral veel nieuw werk laten horen.

Van tevoren een hapje mee-eten? Dat kan! voor €15,50 per persoon. Graag vooraf reserveren via de website van Lewinski. Ook eventuele dieetwensen graag vooraf aan ons doorgeven. De keuken is geopend tussen 18:00 uur en 19:30.

Lewinski, Waterhoenstraat 2 Sneek, www.lewinski.nl

Donderdag 26 september 2019 om 20:00 uur.