Sneker Cantorij zingt moderne Amerikaanse Koormuziek

Sneek- De Sneker Cantorij heeft voor het najaarsconcert gekozen voor een verrassend programma. Dirigent Jan Stulp heeft een boeiend programma samen gesteld van moderne Amerikaanse koormuziek.

Het programma bestaat uit hedendaagse composities en arrangementen van Amerikaanse componisten. Gezongen worden werken met als thema’s hoop op een betere wereld, het mysterie rond overlijden, vrede, de relatie met overleden geliefden. We eindigen met een 15 minuten durende stuk over de seizoenen. We vieren de seizoenen met ieder zijn eigen schoonheid. De meeste werken zijn nog niet eerder in Nederland uitgevoerd.

Aan het concert wordt meegewerkt door het Minerva-kwartet, een strijkkwartet uit Groningen, terwijl dirigent Jan Stulp de piano bespeelt. Het kwartet zal ook enkele bijpassende instrumentale intermezzi verzorgen.

Na het concert kan nog even worden nagepraat met een drankje, dat door het koor wordt aangeboden.

Het concert vindt plaats op zaterdag 28 september, aanvang 20.00 uur, in de Doopsgezinde Kerk aan de Singel in Sneek. De kerk is vanaf 19.30 uur geopend. De entree bedraagt € 15,= aan de kerk. In de voorverkoop (bij de koorleden of via de website) is de prijs € 12,50.