Sneek ‘Buitenste Binnen’ sluit het terrasseizoen af op zaterdag 28 september

Sneek- Zaterdag 28 september zal onder de naam ‘Buitenste Binnen het zomerseizoen van 2019 muzikaal afgesloten worden. Natuurlijk hopen we nog op een mooie nazomer, maar officieel is de herfst dan ingetreden en is de kans groot dat de dalende temperaturen ons weer meer naar binnen zullen leiden. Dus daarom: Buitenste Binnen! Kom op zaterdag 28 september nog één keer genieten van live optredens op de terrassen buiten. Voor swingende muziek van onder andere SMÛK en XStatic op de Marktstraat wordt gezorgd! Beide bands staan garant voor een feestje en voetjes van de vloer!

Het programma start ’s middags om 14:30 uur met SMÛK op het kleine podium op de Marktstraat. Deze Rock coverband uit Sneek heeft een breed pop/rockrepertoire met een onvermoeibaar enthousiasme. Binnen hun repertoire worden grote rockhelden van vroeger en nu ruim vertegenwoordigd; oa Herman Brood, John Mayer of Led Zeppelin maar ook de Nederlands- en Engelstalige hits van eigen bodem blijven niet achter. Zo komen ook nummers van De Dijk, Anouk en Van Dik Hout langs! Vorig jaar is SMÛK nog uitgeroepen tot de beste coverband van Noord-Nederland binnen de wedstrijd The Clash of the Coverbands.

Van 18.00 tot en met 20.00 uur is het tijd voor een pauze en tijd voor een hapje in de stad bij één van de vele horeca etablissementen die het centrum van Sneek rijk is. En om 20.00 uur is het podium voor XStatic. Met een playlist van Rock, Dance en Hip-hop tot House, gemixt zoals alleen XStatic dat kan, kun je genieten van een live show van een hoog energie niveau, ondersteund door de prachtige visuals en een lichtshow die zo strak getimed is, dat het surrealistisch lijkt.

XStatic speelt tot 23.00 uur buiten op het podium van de Marktstraat. Om 23.00 uur houdt de muziek buiten op, maar gaat dit door in diverse horeca gelegenheden. Op zaterdag 28 maart 2020 start het terrasseizoen weer met Binnenste Buiten!