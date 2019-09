Septemberpop Workum pakt uit

Workum- Workum viert dit jaar de 32ste editie van Septemberpop op 20 en 21 sept. Midden in de stadskern een fantastisch klein festival op een prachtige locatie omringt door havens mag je zeker wel Uniek noemen. 2 avonden met verschillende muziekstromingen en per avond 2 grote podiums en 2 tenten. Een Feest wat zeker de moeite waard is om te bezoeken aldus de vele bezoekers ieder jaar. Dit jaar is er voor het eerst geen leeftijdgrens op de vrijdagavond, we verwelkomen dan ook graag iedereen op deze prachtige avond qua muziek. Line up vrijdagavond: RADIONL podium, WOLTER KROES, MONIQUE SMIT, GEORGE BAKER, MART HOOGKAMER, MARCO DE HOLLANDER, SIENEKE, OTTO LAGERFETT, LYTSE HILLE, HENK BERNARD,MARLOUS, ROB ZORN, WIMMIE BOUMA.

Podium 2: The 80s &90s party met ROBBY VALENTINE A TRIBUTE TO QUEEN en DJ MICHEL-S . Aanvang 20:00 uur.

Voor de 2e avond wist de organisatie weer een aantal bijzondere artiesten/DJs te contracteren. Voor deze avond moet je wel 16 jaar zijn om het feestterrein te betreden. Line up Zaterdagavond Podium 1: MELROSE, JELLE-B, Podium 2: BIZZEY, GIRLS LOVE DJs, DIRRTY BERRY, CLOUDRIDER. Deze avond begint om 21:00 uur. Voor ticket verkoop check onze website www.septemberpop.nl