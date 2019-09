HELDERMAN:Theatervoorstelling over de wonderlijke wereld van dementie

Sneek-Theatermaker Thomas Borggrefe laat zich in zijn voorstellingen inspireren door zijn werk met mensen met dementie: gesprekken, ontmoetingen, naar muziek luisteren, stilte, er zijn zonder woorden. Zijn nieuwe theatervoorstelling ‘Helderman’ (regie Titus Tiel Groenestege) – over vergeten, gelukkig-zijn, muziek, ontreddering en het zoeken naar de grens van leven en dood- is op 21 september te zien in Sneek.

Een musicus heeft dementie en laat zien wat in hem omgaat. De voorstelling geeft diepe inzichten in de gevoels-en belevingswereld van een man met dementie, het proces laat een mens zien in al zijn kunnen, niet meer kunnen, onmacht en vragen: Wanneer is mijn leven metdeze ziekte niet meer leefbaar?

Een actueel onderwerp, geen antwoord, maar voelen en zien, wat in iemand omgaat. ‘De wereld van dementie is een onbegrijpelijke, wonderlijke landschap vol kleuren, fragmenten, poëzie en grillige vormen. De voorstelling is een compositie van muziek, teksten, zwaarte en lichtheid, zoals het leven met dementie is.”

Intiatief

De voorstelling op 21 sept’ wordt georganiseerd door stichting Harmonika ter gelegenheid van wereld Alzheimer dag. De voorstelling begint om 20:00 uur. Na afloop van de voorstelling is er volop gelegenheid om met elkaar en de acteur na te praten.

Tickets via Lewinski.nl , vvk prijs €7,50 // deurticket €10,00. Van te voren een hapje mee-eten? Dat kan! Reserveer uw maaltijd via de website van Lewinski. Maaltijd €15,50 p.p.

Thomas Borggrefe

Thomas Borggrefe maakte al 5 keer eerder een voorstelling over dementie. Voorstellingen waarin spelenderwijs veel informatie over de beleving van dementie wordt gegeven. Iedereen die met dementie in aanraking komt – of dit nu is omdat men zelf de diagnose heeft, als familielid of beroepsmatig – herkent elementen uit de voorstellingen.

Borggrefe : “Ik probeer mijn publiek bewust te maken van het feit dat het wezen van de mens met dementie hetzelfde blijf. Het gevoel wordt niet dement!”

Na afloop van de voorstellingen, gaat Thomas Borggrefe steevast in gesprek met zijn publiek. Hij beantwoord vragen en roept vragen op. Hier komt zijn ervaring als geestelijke verzorger in de dementiezorg mooi samen met zijn talent voor theatermaken. Feitelijke informatie wordt afgewisseld met ontroerende voorbeelden en humoristische anekdotes uit de praktijk.

Locatie Lewinski

Waterhoenstraat 2

8601 XT Sneek

Voorverkoop Concert/Programma €7.50

zaterdag 21 september 2019 / 20:00