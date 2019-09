Irish Pub de Poort van Cleef genomineerd voor Café Top 100

Sneek – Irish Pub de Poort van Cleef behoort in ieder geval tot de beste 125 cafés van Nederland. De afgelopen maanden is er een vakjury langs geweest en heeft besloten dat de Sneker pub mee mag doen met de finale.

Anouk van Omme is dolblij. “Het is niet de eerste keer dat wij hieraan meedoen. Zo’n tien jaar geleden hebben we er 5 keer op rij in gestaan. Daarna zijn we er 3 jaar uit geweest en vorig jaar was het de eerste keer weer dat wij meededen. Met succes: een prachtige 62e plek! Dat is natuurlijk wel fantastisch voor een klein café in Sneek.”

Café Top 100 is een ranking die jaarlijks via mystery visits en een onafhankelijke, deskundige jury tot stand komt. Het is een verkiezing, waarin Misset Horeca op zoek gaat naar cafés, die zich onderscheiden door uitstekende prestaties. Top 100 komt tot stand door 3 intensieve juryrondes. Ondernemers moeten zichzelf inschrijven om deel te nemen aan de verkiezing.

“Wij zitten nu in de tweede ronde, wat betekent dat er een mystery guest bij ons op bezoek komt om ons te beoordelen. Na deze ronde krijgen we te horen of we bij de Top 100 behoren. Daarnaast doen wij ook nog mee aan de publieksprijs. Op dit moment staan we al op nummer 18 van de 50! Uiteraard willen we voor de eerste plek gaan, hier hebben we nog wel wat stemmen voor nodig!”

Stemmen kan tot 13 oktober via https://www.cafetop100.nl/publieksprijs