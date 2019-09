De Hûnekop & Sjoerd ensa waren in Het Bolwerk

Sneek- Vrijdagavond waren de Hûnekop & Sjoerd ensa in Het Bolwerk. Fotografe Ankie Rusticus was er ook! Ankie maakte een hele serie fraaie foto’s voor GrootSneek.

De Hûnekop

Sinds 2009 maakt De Hûnekop muziek waarvan de inspiratiebronnen zeer uiteenlopend zijn. Rock, country, punk, rockabilly; je hoort het allemaal terug. Een avond eerlijke arbeidersrock doordrenkt met drank en humor!

In de humoristische teksten van De Hûnekop hoor je de stem van de Friese arbeider. Het enige dat telt voor de mannen is dat ze plezier beleven. Dit straalt af op het publiek, waardoor de band zeer populair is. Dit blijkt wel uit de ruim driehonderd optredens (van grote festivals tot kleine kroegjes), de vele airplay, hun populaire videoclips (meer dan 500.000 views op YouTube) en meerdere awards en nominaties.

De arbeidersinstelling klinkt niet alleen door in de teksten, maar blijkt ook uit de productiviteit van de band. Binnen acht jaar werden er vijf full-length albums, een best-off/live-dubbelalbum en een split-EP uitgebracht.

Live zijn meerdere sets geen uitzondering. In Friesland is De Hûnekop al jaren een niet meer weg te denken begrip en de rest van Nederland begint ook wakker te worden. Na eerst in elke uithoek van Friesland te hebben gespeeld, wordt steeds meer terrein buiten de provincie verkend. De Friese taal blijkt geen enkele barrière voor publiek dat van goede muziek en een feestje houdt. Sterker nog, men gaat lachend naar huis en weet voor altijd wat een ‘brûnwurker’ of een ‘staazjerinner’ is.

De Hûnekop gooide eind 2017 de strijdbijl erbij neer, maar kwamen eind 2018 keihard terug met een dubbel uitverkochte editie van het Hûnekopfestival plus een nieuwe single: ‘Stront Stjonkt’. In 2019 treedt de band weer regelmatig op en zal het tienjarig jubileum groots worden gevierd.

Support: Sjoerd ensa



Vanuit een solo-project van Sjoerd Steegstra werd een volledige band met een vaste bezetting geboren. Sjoerd ensa bezingt alle thema’s van het leven in het Frysk: Van de dood, de liefde, tot het Heitelân waar zij zo trots op zijn.

Foto’s Ankie Rusticus