Open Monumentendag in Súdwest-Fryslân: dit is er vandaag te doen

Súdwest-Fryslân – Zaterdag 14 september is weer Open Monumentendag. In heel Nederland zijn vele honderden monumenten gratis te bezoeken. Altijd al een kijkje willen nemen in bijvoorbeeld het Bestjoershûs in Sneek, de kerk van Schraard, scheepstimmerwerf De Hoop in Workum of museum It Tsiispakhûs in Wommels? Kom dan komend weekend langs! In Súdwest–Fryslân openen ruim 50 monumenten hun deuren voor publiek. De meeste monumenten zijn open van 10 tot 17 uur. Sommige hebben andere openingstijden en een aantal is ook zondag 15 september geopend. Op de website van de Open Monumentendag en op de gemeentelijke website www.sudwestfryslan.nl is meer informatie te vinden over de monumenten die meedoen.