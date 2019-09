Gezellige en zonnige start van het culturele seizoen met UITfestival in Sneek

Sneek – Onder het genot van een volle bak zon in een sfeervol en drukbezocht Sneek is zaterdag 14 september het nieuwe culturele seizoen van Súdwest-Fryslân van start gegaan met het UIT Festival. Na een jaartje van afwezigheid stond het centrum van Sneek vandaag volop in het teken van cultuur. Van 13.00 tot na 17.00 uur vonden in de binnenstad ruim vijftig optredens plaats; van muziek en dans tot straattheater en poëzie. Verder presenteerden zich op een markt tientallen culturele aanbieders. De eerste editie van het UIT Festival, de opvolger van de frUITmarkt, trok circa 8.000 bezoekers.

Het UIT Festival werd om 13.00 uur onder een stralende najaarszon geopend op het Oud Kerkhof. Cultuurwethouder Stella van Gent onthulde er een beeld van de prijswinnende kunstenaar Zirak Mira uit Iraaks-Koerdistan (in 2014 uitgeroepen tot de beste kunstenaar in Koerdistan).

Op het podium op het Oud Kerkhof bracht MUZT de kleurrijke personages van Shrek de Musical toch nog een keer tot leven. Verspreid in de binnenstad over in totaal 6 podia, waren nog tal van muzikanten, dansers, taalvirtuozen, musicaltalenten, theatermakers en andere artiesten te bewonderen. Ook

Tevens was de gehele stad een podium voor de straatartiesten die het publiek trakteerden op bijzonder kleurrijke acts en fraaie verschijningen.

Langs het water op de Westersingel, Julianastraat en Kerkgracht stonden tientallen kraampjes gepresenteerd. Musea, galeries, kunstdocenten, beeldend kunstenaars, muziekgezelschappen, dansgroepen en andere culturele aanbieders in Súdwest-Fryslân brachten allen op verrassende wijze hun activiteiten aan het licht.

Het UITfestival was een traktatie voor jong en oud. Tot volgend jaar?

Foto’s: Jan Douwe Gorter en Anniek van der Bijl