Binnenkijken bij Old Burgerweeshuis Sneek

Sneek – Zaterdag 14 september is het zo ver, Open Monumenten Dag. De kans om een kijkje te nemen in bijzondere gebouwen met een rijke historie.

Dit zijn ook gebouwen bij jou in de buurt. Misschien loop je er wel dagelijks langs zonder ook maar iets te weten van het bijzondere verleden van het gebouw. Neem nou het administratiekantoor van het Old Burgerweeshuis in Sneek aan de Kleine Kerkstraat. Een imposant gebouw met een opvallend mooie gevel. Wat veel mensen niet weten is dat niet alleen de buitenkant prachtig is, ook het interieur is in indrukwekkende staat behouden. Sterker nog, het OBW administratiekantoor is opgenomen in de lijst met rijksmonumentale interieurs vanwege het zeer goed behouden gebleven interieur.

Ook het OBW opent tijdens dezen Open Monumentendag haar deuren voor het publiek om ook het bijzondere interieur te komen bewonderen.

Van 10:00 tot 16:00 bent u van harte welkom.