Eerste locatietour in Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslân – Speciaal voor directiesecretaressen, office managers en meeting planners uit Noord Nederland organiseren Pollepleats in Westhem, Attema Sate in Gaastmeer en het kerkje van Sandfirden een locatietour op dinsdagochtend 1 oktober a.s.

Deze drie locaties aan het water zijn allemaal gehuisvest in historische Friese gebouwen die je gezien móet hebben. ‘Je kunt hier uitstekend zakelijke bijeenkomsten houden, en dat mogen best meer mensen uit onze omgeving weten’ aldus Margriet Burgers, die in 2017 Attema Sate in Gaastmeer onder architectuur liet verbouwen tot luxe logeer- en vergaderlocatie.

Wiepkje Hoekstra van meeting- en partylocatie de Pollepleats in Westhem, kwam met het idee een locatietour te organiseren nadat zij deelnam aan de ‘Ruimtereis’ die in mei 2019 door Merk Fryslân werd georganiseerd. ‘Vergaderingen worden meestal geregeld door directiesecretaressen die zelf nooit op onze locatie komen, daarom wilden we deze doelgroep eens uitnodigen’. ‘Als je hier rondloopt, raak je vanzelf geïnspireerd’, aldus Wiepkje.

Naast het bezichtigen van diverse vergaderlocaties, verzorgt coach Maaike Dijkstra uit IJlst een ervaringsgerichte workshop Vitaliteit & Leiderschap. ‘Omgaan met onvoorspelbaarheid in werk en omgeving is dé uitdaging van deze tijd’ vertelt Maaike, ‘dit is een belangrijk onderwerp voor mensen die in management ondersteunende functies werken.’



De deelnemers zullen op bijzondere wijze vervoerd worden van de ene naar de andere locatie; met onder andere oude DAF-jes van Daftocht.nl en een zeilschip van de Klassieke Rederij. Op deze manier is de beleving van het Friese landschap optimaal.

Reitse Spanninga zorgt deze ochtend tenslotte met zijn expertise én personality voor ‘lekker iten’ met ingrediënten uit eigen omgeving.

Ook proeven aan het beste wat Zuidwest Friesland te bieden heeft? Er zijn nog enkele plekken vrij. Aanmelden kan via info@pollepleats.nl