Wandeltheater ‘Alice in Bangweer’ wordt een sprookjesachtige belevenis

Langweer- Wat er in oktober in Langweer staat te gebeuren is niet eenvoudig te beschrijven. Het is een openluchtspel maar ook veel meer dan dat. Het is een belevenis, een zoektocht door het dorp, achter een mysterieuze vrouw aan, op zoek naar de zin van het leven. Al wandelend wordt het publiek meegezogen in het theaterstuk Alice in Bangweer. “Je ziet drie scènes onderweg en op verschillende locaties in het dorp. Uiteindelijk eindigen we samen weer op één plek”, vertelt de talentvolle regisseur Romke Gabe Draaijer.

Alice in Bangweer is – zoals de titel al doet vermoeden – geïnspireerd op het sprookje Alice in Wonderland. Het spektakel vindt plaats in het weekend van 17, 18, 19 en 20 oktober. De acteurs en actrices spelen vijf voorstellingen: elke avond een en op de zondagmiddag nog een matineevoorstelling.

Muziektheater Langweer voert het stuk uit. In de zoektocht naar een regisseur en stuk viel de keus op de 28-jarige Romke Gabe Draaijer, die onder andere bekend is van Tryater. Ook heeft de in Molkwerum geboren regisseur diverse Gouden Gurbe nominaties op zijn naam staan. Hij schrijft het stuk over de dwaaltocht van Alice speciaal voor Langweer.

Openluchttheater is niet nieuw voor het dorp. Muziektheater Langweer bestaat sinds 2008. “In 2009 was de eerste voorstelling in de sporthal. In 2012 was Oan de mar fan Langwar een groot succes. Deze vierde voorstelling wordt een van ander kaliber. Ditmaal speelt het stuk zich dus letterlijk in het dorp af, op vier verschillende locaties”, vertelt Michiel Blekkenhorst van Muziektheater Langweer. Wandeltheater in een wisselend decor vol beleving, muziek en sfeer.

Grote namen: Eijsinga en Osinga

Het publiek wordt tijdens de tocht meegenomen in een fantasiewereld. “Ik combineer graag geschiedenis met maatschappelijke thema’s van nu of de historie van de plek. In Alice in Bangweer komen beide samen”, vertelt regisseur Romke Gabe.

De voorstelling start in de kerk in Langweer. Het publiek is te gast op de bruiloft van Hendrik van Eijsinga en Alice Osinga. “De Eijsinga’s en Osinga’s waren een paar eeuwen geleden grote namen in Langweer. Dat is de historische component. Ik baseer het stuk op Alice in Wonderland, omdat Alice in dit sprookje op zoek is naar wie ze is. Dat is waar dat verhaal voor mij over gaat. Zelf zit ik ook in een zoektocht: wat wil ik, waar wil ik naar toe, wat moet ik doen. Dat vind ik interessant en dat heb ik hier opgeplakt.”

Alice weet niet of ze het goed doet, op het goede pad zit. “Dat bracht bij mij de vraag op: ‘mag je het soms in het leven even niet weten? We moeten van alles. Maar mag je ook vertrouwen op het niet weten en wat levert dat op?”

Ook Alice twijfelt. Haar huwelijk met Hendrik is een soort uithuwelijking, zoals dat ging in die tijd. Maar is dit wat ze wil, is dit haar droom? Mag ze haar dromen volgen en wat zijn haar dromen dan? In de voorstelling gaat het publiek samen met Alice op zoek naar de antwoorden op die vragen.

Betoverende beleving

Na de openingsscène in de kerk gaat het publiek in drie groepen uiteen. Alice leidt de bezoekers langs verschillende locaties in Langweer. De regisseur wil Langweer tijdens het voorstelling omtoveren tot een heel andere wereld: “Denk aan een lichtjesstraat, een bloemenstraat…”, blikt hij mijmerend vooruit. “Het publiek moet constant in die betoverende beleving blijven. Het even niet over de boodschappen van morgen hebben, maar zich samen met Alice blijven verwonderen over wat er om ons heen gebeurt en kan gebeuren.”

U kunt uw kaarten bestellen via www.muziektheater-langweer.nl of Bakkerij Langweer. Volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar: € 17,50 en kinderen t/m 12 jaar € 10,-