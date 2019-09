LAS opent nieuw seizoen met schrijver Oek de Jong

Sneek- Woensdag 25 september a.s. start de stichting LAS het nieuwe literaire seizoen met schrijver Oek de Jong. Sinds zijn debuut Opwaaiende Zomerjurken geniet hij landelijke bekendheid en waardering. Kort geleden verscheen zijn roman Zwarte schuur. De bijeenkomst vindt plaats in Boekhandel Van der Velde, Kruizebroederstraat 36 Sneek, aanvang 20.15 uur.

“Zwarte schuur gaat over trauma, geweten, een huwelijk, doods- en levensdrift. Dat vind ik geen kleine onderwerpen.” Aldus Oek de Jong, eind augustus 2019 in een interview, daags voor de verschijning van zijn nieuwste roman.

Oebele Klaas Anne (Oek) de Jong verrijkte onze Nederlandse taal met de prachtige en beeldende uitdrukking Opwaaiende zomerjurken. De Jong schreef de gelijknamige roman in 1979, en deze betekende zijn doorbraak als schrijver. Dit was het begin van een hoogwaardig oeuvre van romans, verhalen en essays. Zijn bekendste boeken zijn, naast Opwaaiende zomerjurken, de romans Cirkel in het gras, Hokwerda’s kind en Pier en oceaan.

Een veel geprezen hoogtepunt in zijn oeuvre is de roman Pier en Oceaan. Het 800 pagina’s tellende boekwerk, waar De Jong 8 jaar aan werkte, werd bekroond met drie literatuurprijzen, waaronder de Gouden Boekenuil 2013, de belangrijkste literaire prijs van Vlaanderen. Op 2 september j.l. is zijn nieuwste roman Zwarte schuur uitgekomen. Het is een vuistdikke roman over leven met trauma en de verwerking ervan, over de vrouwen die hoofdpersoon Maris in de loop der jaren confronteren met zichzelf en over de kracht van een grote liefde. Alles begon in zijn jeugd en vooral die zondagmiddag op het eiland toen hij meeging naar een zwart geteerde boerenschuur, en niet mee had moeten gaan. Op het hoogtepunt van zijn internationale roem als kunstenaar wordt hij hier op latere leeftijd (weer) pijnlijk en publiekelijk mee geconfronteerd. Zwarte schuur mag zich verheugen in louter lovende kritieken.

Bezoekers worden verzocht vooraf te reserveren. Dat kan bij voorkeur via www.stichtinglas.nl of via de informatiebalie van Boekhandel Van der Velde. Kaarten zijn ook, zolang de voorraad strekt, verkrijgbaar aan de zaal. Donateurs ontvangen korting op de toegangsprijs.