Komend weekend in teken van Open Monumentendag

Sneek- Zaterdag 14 september is weer Open Monumentendag. In heel Nederland zijn vele honderden monumenten gratis te bezoeken. Altijd al een kijkje willen nemen in bijvoorbeeld het Bestjoershûs in Sneek, de kerk van Schraard, scheepstimmerwerf De Hoop in Workum of museum It Tsiispakhûs in Wommels? Kom dan komend weekend langs! In Súdwest–Fryslân openen ruim 50 monumenten hun deuren voor publiek. De meeste monumenten zijn open van 10 tot 17 uur. Sommige hebben andere openingstijden en een aantal is ook zondag 15 september geopend. Op de website van de Open Monumentendag en op de gemeentelijke website www.sudwestfryslan.nl is meer informatie te vinden over de monumenten die meedoen.

Landelijk thema: ‘Plekken van plezier’

Met het landelijke thema van dit jaar ‘Plekken van plezier’ is extra aandacht voor monumenten waar mensen voor hun plezier naar toe gingen, of nog steeds gaan. Kom bijvoorbeeld langs bij voetbalclub LSC in Sneek met een unieke historische tribune (foto), kantine en bestuursruimte. De tribune, ontworpen door gemeente-architect J. de Kok, is in 1927 gebouwd in de stijl van het expressionisme.

De stenen toegangspoort met kassa’s aan de Leeuwarderweg vallen ook onder de monumentale status. De voetbalclub doet dit jaar voor het eerst mee aan Open Monumentendag en geeft zaterdag rondleidingen.

Jubileum 300 jaar houtzaagmolen De Jager in Woudsend In Woudsend is het Open Monumentenweekend. Op zaterdag staat de feestelijke jubileumviering van 300 jaar houtzaagmolen De Jager centraal. Van 10:30 – 17:30 is er een feestelijk programma met open huis van de molen en het naastgelegen molenhuis, waarin nu een zeilschool is gevestigd. Er zijn lezingen en presentaties over de molen vroeger en nu. Er zijn demonstraties met touwslagerij, mastenmaken en trekzagen, en men kan kennismaken met zeillessen van de zeilschool. Op zondag is in Woudsend het jaarlijkse evenement ‘Monumenten, Muziek en Meer’, met het muziekfestival ‘Muziek aan het water’. Meer informatie over de Open Monumentendag is te vinden op www.openmonumentendag.nl.

Foto Henk van der Veer