Finale Kleine Prijs van Fryslân, Prodigy XL en CD presentatie Wiebe in Popodium Bolwerk Sneek

Sneek- De finale van de Kleine Prijs van Fryslân 2019 vindt op vrijdag 20 september plaats in de Sneker poptempel, waar het in 1984 allemaal begon!

De Kleine Prijs van Fryslân is sinds 1984 dé talentenwedstrijd voor popmuziek in Friesland. Alle Friese popartiesten ongeacht stijl en genre kunnen meedoen aan de battle die sinds 1993 wordt georganiseerd door Friesland Pop (daarvoor door Het Bolwerk). Jaarlijks doen er gemiddeld zo’n 60 beginnende Friese pop-acts mee. Dat zijn tussen de 150 en 200 muzikanten. De finalisten a.s. zaterdag zijn All Over Again. BOYAKIRA, Ganos Lal, The Wabe, Delore en Noorderlicht. Voor de uiteindelijke winnaars van de 33e editie van De Kleine Prijs van Fryslân liggen er wederom mooie prijzen klaar: een traject bij Hit the North en een halve finaleplaats bij de Grote Prijs van Nederland. Er is ook een publieksprijs: 1000 euro om te besteden aan het maken van een video bij July Interactive. Afgelopen jaren wisten The Homesick, Abdomen, Pendants, Katie Koss en Lester Blackfield de Kleine Prijs in de wacht te slepen.

De Britse dance-act The Prodigy staat al ruim 25 jaar aan de top van het elektronische muzieklandschap. Prodigy XL is een fantastische tribute en speelt alle grote hits, zoals ’Smack My Bitch Up’, ‘Out Of Space’, ‘Breathe’ en ‘No Good (Start The Dance)’.

Uiteraard komt deze avond ook ‘Firestarter’ voorbij. Het nummer was wereldwijd een gigantische hit. Mede dankzij de iconische zwart-witvideo, die van de onlangs overleden zanger-danser Keith Flint een wereldster maakte.

De flamboyante Flint was voor menigeen het gezicht van The Prodigy, hoewel DJ Liam Howlett het grote brein is. De twee braken in 1996 door met het album Fat of the land, waarvan tientallen miljoenen albums werden verkocht. Samen met MC Maxim Reality zorgden Flint en Howlett ervoor dat het keiharde electro-album zowel bij rockers, punkers als dansliefhebbers in de platenkast belandde. Of eigenlijk bij iedereen. Want Fat of the Land stond onder meer in Engeland, Amerika, Duitsland en Nederland bovenaan de hitlijst. Twee nummers op de plaat, ‘Firestarter’ en ‘Breathe’, behaalden in Engeland eveneens de eerste plek.

The Prodigy heeft na Fat of the Land nog een slordige tien albums uitgebracht vol stuwende livedrums, gierende gitaren en powervocals. Dit muzikale geweld krijg je ook in volle glorie bij Prodigy XL. Samen met de herkenbare Prodigy-samples en een waanzinnige laser- en lichtshow zorgt Prodigy XL ervoor dat elk optreden in een feestelijke chaos eindigt. De tributeband bestaat uit echte rockdieren met liefde voor The Prodigy, die met hun ‘in your face stage-act’ elke zaal weet op te jutten tot een grote kolkende massa. Zoals dat onder andere gebeurde op de Zwarte Cross van 2012 en 2017.

De progressieve band WIEBE brengt a.s. zaterdag, in de samenwerking met uitgeverij Afûk, een nieuwe album uit genaamd: Y! in de Noorderkerkzaal. Strijkkwartet Regina Forte treedt op als gastartiest.

Wiebe Kaspers (zang, toetsen), Florian den Hollander (bas) en Daan Slagter (drums) maken progressieve popmuziek met Engelse en Friestalige teksten.

De band valt naast hun muziek op met bijzondere creaties. Zo verscheen eind 2016 hun vorige album ∆ELTA in de vorm van een driehoek. De nieuwe plaat Y komt uit als ‘albumboek’, met daarin ook de bladmuziek van de songs. Verder zijn er twee fraaie 360º clips uitgebracht: ‘On and on’ en ‘Help, help, help’. Met de laatste video sleepte WIEBE bij de Friese Popawards de Omrop Fryslân Klipkar Award in de wacht. Na allerlei verschillende projecten – Wiebe speelde o.a. bij de 3FM Serious Talent-band When We Are Wild – wist WIEBE de finale te behalen van de Kleine Prijs van Friesland in 2015. In 2016 en 2017 was de band genomineerd voor de Bernlef Prijs.

Voor dit concert is naast een regulier ticket ook een combiticket verkrijgbaar voor € 25,-. Dit ticket omvat entree voor het concert en een exemplaar van het album ‘Y’. ‘De nieuwe plaat komt net als het vorige driehoekige album uit in een bijzondere vorm. Deze speciale verpakking bevat ook de bladmuziek. Het album is op de avond van het concert af te halen bij de merchandise stand op vertoon van de combiticket.

Vrijdag 20 september 2019

FINALE KLEINE PRIJS VAN FRYSLAN

20.00 uur / gratis

Zaterdag 21 september 2019

PRODIGY XL

21.00 uur / vvk € 10,- zaal € 13,-

Zaterdag 21 september 2019

CD PRESENTATIE WIEBE @ NOORDERKERKZAAL

20.00 uur / vvk en zaal € 15,- ( € 25,- incl. cd)