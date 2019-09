Sneek- Billy Joel behoort tot de meest succesvolle artiesten uit de popgeschiedenis en heeft meer dan 30 top tien hits op zijn naam staan. Zijn repertoire bestrijkt eigenlijk alle kanten pop-spectrum: natuurlijk de klassieke meezinger “The Pianoman” maar ook swingende rockers zoals “My life”, prachtige ballads zoals “Honesty” of lekkere Rock & Roll zoals “Only the good die young”. Stuk voor stuk nummers die live misschien nog wel meer indruk maken dan op de plaat. En hoewel Billy (70) nog steeds optreedt, is de kans erg klein dat hij nog in Nederland zal neerstrijken. Het werd dus hoog tijd voor een tribute. Vandaar: The Billy Joel Experience.

Alexander & 003

Alexander Broussard is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een veelgevraagd en veelzijdig pianist/toetsenist en zanger/entertainer. Met een indrukwekkend cv beginnend bij meest prestigieuze pianobars en doorlopend tot en met Najib Amhali (PlusSupportAct), Crazy Pianos, De Corona’s, Twarres, en vele anderen is Alexander op zowel grote als kleine podia door heel het land een graag geziene gast. Met zijn band “003” bracht hij eerder 5 singles en een dubbel live album uit met eigen werk dat door menig radiostation met enthousiasme ontvangen is en de nodige airplay heeft mogen genieten. Na 5 jaar vond dit team het tijd om een nieuw avontuur aan te gaan. Unaniem werd besloten om het oeuvre van Billy Joel onder handen te nemen. Het resultaat? The Billy Joel Experience! Vrijdag 8 november 2019!

The Billy Joel Experience! – Een wervelende ode aan Billy Joel Datum: 8 november 2019 Locatie: Van der Valk Hotel Sneek, Burgemeester Rasterhofflaan 1 8606 KZ Sneek Aanvang: 20.00 uur, zaal open: 21.00 uur Entree: € 21,00 Tickets: https://www.billyjoelexperience.nl/sneek/

Foto’s Charles Groeneveld