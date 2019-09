Shantyfestival Sneek en Springkussen Elfstedentocht

Sneek- Op zaterdag 21 september zullen het Shantyfestival Sneek en het Springkussen Elfstedentocht weer gelijktijdig georganiseerd worden. Ouders en opa en oma’s kunnen deze dag genieten van diverse shantykoren, terwijl hun (klein)kinderen zich kunnen uitleven op de elf springkussens die verspreid door het centrum van Sneek opgesteld staan.

Aan de Springkussen Elfstedentocht doen jaarlijks zo’n 500 kinderen mee. De deelnemende kinderen kunnen tussen 10.00 uur en 15.00 uur een stempelkaart halen in de kraam op het Schaapmarktplein en hierna de 11 springkussens bespringen. Per gesprongen springkussen kan een stempel op de stempelkaart behaald worden. Als alle stempels zijn gehaald, krijgen de kinderen bij inlevering van de stempelkaart als beloning een bijzondere medaille met een Elfstedenkruisje en een heerlijk schepijsje naar keuze bij ijssalon Min12. De deelname is voor kinderen t/m 12 jaar en is gratis.

Shantyfestival

Gelijktijdig met de Springkussen Elfstedentocht wordt van 13.00 uur t/m 18.00 uur in het centrum het Shantyfestival Sneek gehouden door de Stichting Uit in Sneek. Diverse shantykoren brengen hun repertoire van zeemansliederen ten gehore op diverse locaties door het centrum van Sneek. Deze locaties zijn de Marktstraat, Wijde Noorderhorne (Bibliotheek), Leeuwarderweg (Ouwe Vat) en het Schaapmarktplein. Hier kan het publiek luisteren naar de volgende shantykoren: Man over boord, Auke Wybesz, Bluswater, Blierbekjes, Bataviakoor, Pijesjongers, Gesmeerde Kelen en de Skumkoppen. Dit jaar geen afsluitende samenzang maar een afsluitend optreden van het Sneker Shantykoor Rolling Home vanwege hun 25 jarig jubileum. Van 13.00 t/m 13.30 uur is er een eenmalig optreden van het Piratenkoor Man over boord uit Doorn, die hun 10 jarig jubileum in Sneek en omstreken vieren dit weekend. Natuurlijk kon een optreden bij het Shantyfestival Sneek dan zeker niet ontbreken.