Nazomeren tijdens de Gravinnefair in Heeg

Heeg- De inmiddels bekende locatie aan de rand van Heeg, het boerenland rondom de woonboerderij aan Osingahuizen 22, is alweer voor de vierde keer het decor van de Gravinnefair. Genieten van het heerlijke buitenleven, gezellig shoppen, lekker vertoeven op het terras met een drankje of hapje en omringd zijn door mooie live muziek. Het kan allemaal op zondag 22 september as. vanaf 10 uur tijdens de Gravinnefair. Een sfeervolle familiefair in Heeg met een gevarieerd en verrassend aanbod en leuke activiteiten.

In de ruim veertig kraampjes zijn onder andere brocante, mooie accessoires, decoratiematerialen, biologische en ambachtelijke producten, trendy kleding, sieraden, producten voor kinderen, originele woonaccessoires en cadeau artikelen verkrijgbaar. Daarnaast zijn er diverse activiteiten voor jong en oud, zoals handboogschieten onder begeleiding van Handboogvereniging Orion, een springkussen en overheerlijke proeverijen. De gezellige fair wordt opgeluisterd door live optredens van Gerke en Greetje, samen ‘Protte Wille’, en van gitariste en zangeres Hilleke van der Molen.

Nieuw bij deze editie is de Engelse theetuin compleet met taart en cupcakes! Hier kan genoten worden van verschillende soorten thee en uiteraard is een lekker kopje verse koffie ook verkrijgbaar. Daarnaast zullen zowel organisatie als deelnemers vrijwilligersorganisatie Humanitas ondersteunen. Een landelijke organisatie die allerlei mensen helpt om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. De vrijwilligers van Humanitas Zuidwest Friesland lichten verschillende projecten toe en geven graag uitleg over de rol van de vrijwillige medewerkers.

Deze nazomermarkt is geschikt voor het hele gezin en de entree is € 2,50 per persoon (vanaf 13 jaar). Alle kinderen ontvangen een gratis consumptie. De fair is toegankelijk van 10.00 uur tot 17.00 uur en er is voldoende gratis parkeergelegenheid rondom de prachtige locatie aan de Wide Wimerts. Meer informatie en een overzicht van de deelnemers is te vinden op www.aparthe.nl/gravinnefair