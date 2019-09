Kerkviering bij de klokkentoren van Greonterp

Greonterp-Zondag 15 september ‘s morgens half tien is er een Heilige Mis bij de klokkentoren van Greonterp. Voorgangers zijn Pastoor Peter vd Weide en Pastor Lucas Foekema. Met muzikale begeleiding van Fanfare Blauwhuis.

Het is een historisch moment. Van oudsher stond er een kerkje op de terp, hier was in 1751 de laatste preek, en is in 1780 afgebroken. In 1822 werd de huidige klokkentoren gebouwd, met hierin de klok (1465) uit het voormalig kerkje.

De klok wordt nog altijd iedere dag 12 geluid, maar zondag voor het eerst sinds 1751 weer om een Mis aan te kondigen.Tekst op de klok : Dum trahor audie voco vos ad gaudia vite’ofwel Luister terwijl ik word geluid, ik roep u tot de vreugden des levens’.

Iedereen is van harte welkom, na afloop is er koffie.