Theatrale presentatie over relatie tussen boer en burger in Nijhuzum

Nijhuzum – Boeren en burgers, nog nooit leek de afstand tussen hen zo groot. Wat vinden ze van elkaar? En hoe vínden ze elkaar? Dat staat centraal in het theaterproject Molke 2.0 dat speelt in 2019 en 2020. Theatermaker Janneke de Haan en dansmaker Willy van Assen werken samen met Keunstwurk aan een community art project over de kloof tussen boer en burger en proberen boven tafel te krijgen waar dat nu eigenlijk door komt. Op 14 en 15 september is er een theatrale presentatie over dit thema.

Vlak voor de zomer gingen boeren en burgers met heel verschillende achtergronden met elkaar op blinddate. Dit was onderdeel van het theaterproject Molke 2.0 dat gaat over de relatie tussen boer en burger. Tijdens de blinddate zijn alle gesprekken opgenomen om daarna te gebruiken als materiaal voor het snelkookpanweekend dat volgend weekend plaatsvindt op Minicamping ‘de Klompen’ in Nijhuizum. Zo’n vijftien amateurspelers gaan dan samen met een professioneel team van theatermakers aan de slag om in één weekend een theatrale presentatie te maken. Op zaterdagavond en zondagmiddag is de presentatie voor publiek te bekijken.

Klem zitten

‘We hebben tijdens de blinddates ontzettend veel relevante informatie gekregen. Hier hebben we de meeste opvallende zaken uitgehaald en daar zijn we mee aan de slag gegaan,’ vertelt Janneke de Haan die verantwoordelijk is voor de artistieke leiding en regie. ‘We hebben deelnemers gevraagd dezelfde avond nog een brief te schrijven met daarin zijn of haar wens voor de toekomst en het landschap. ‘Ook dit was een geweldige inspiratiebron, je merkt wat een goed gesprek met mensen kan doen, dat onderling contact en begrip ontzettend belangrijk is. Wat vooral opviel is dat beide partijen, dus boer én burger, het gevoel hebben klem te zitten. Dat er eigenlijk niet een juiste keuze is, onmacht. Juist dat gegeven gaan we gebruiken bij de presentatie.’

Willy van Assen, verantwoordelijk voor de artistieke leiding en educatie & dans: ‘Het leuke is dat we met allemaal verschillende disciplines en mensen gaan werken, professionals, semi-professionals en amateurs. En deze mensen hebben ook allemaal hun eigen gedachten bij het thema, ze willen allemaal iets inbrengen. Community art is daar heel geschikt voor, het is juist de bedoeling dat je je stem laat horen. In twee dagen tijd zetten we samen iets neer, op zaterdagavond en zondagmiddag is het publiek welkom.’ Het weekend is een aanjaagproject van De Reis, de Kaderopleiding community art van Keunstwurk.

Vervolg in 2020: de reis van de melk

De theatrale presentatie is ook voer voor het grootschalige locatietheater ‘De reis van de melk’ dat in 2020 plaatsvindt. Hier beleef je als toeschouwer letterlijk de reis van de melk: vanuit de koe zo de wagen in, naar de fabriek en uiteindelijk naar de winkel. Wat gebeurt er allemaal voordat je glas melk op tafel staat? Met de mens, de koe, en met ons klimaat?

Tickets zijn te verkrijgen via https://www.keunstwurk.nl/agenda/presentatie-voorstelling-molke-2-0. Meer info via https://www.facebook.com/molke2.0.

Foto’s: Piet Douma en PDF-grafie