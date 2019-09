Kooikerhuisje geopend bij Staatsbosbeheer in eendenkooi Goëngamieden

Offingawier – Het kooikerhuisje in eendenkooi Goëngamieden is geopend! De vrijwilligers hebben er heel hard aan gewerkt. Nieuwsgierig hoe het is geworden? Tijdens het Open Monumentenweekend kun je op zondagmiddag 15 september 2019 tussen 13:30 en 15:30 uur een kijkje komen nemen in de eendenkooi Goëngamieden aan de Koaiwei 3a in Offingawier.

Met dank aan gemeente Súdwest Fryslân en provincie Fryslân en de inzet van onze vrijwilligers heeft onze eendenkooi Goëngamieden een nieuw kooikerhuisje gekregen, iets wat natuurlijk niet mag ontbreken in een eendenkooi. Graag tonen wij met trots het mooie samenwerkingsproject tijdens het Open Monumentenweekend aan jullie. Op zondagmiddag 15 september houden wij “open huis” van 13:30 tot 15:30 uur. De eendenkooi Goëngamieden ligt aan de Koaiwei 3a in Offingawier. Tot dan!

Voor meer informatie, kunt u mailen of bellen met boswachter Marjon Kommer: m.kommer@staatsbosbeheer.nl / 06-20655675.

Foto: Sietse Boonstra