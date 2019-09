Erno Eskens in Filosofisch Café Sneek

Sneek- In het Filosofisch Café Sneek spreekt Filosoof Erno Eskens op dinsdag 17 september in Zalencentrum “de Walrus”over: “Democratie voor dieren; mag je een dier zonder vorm van proces opsluiten?”.

In november 2016 besloot de Argentijnse rechter Mauricio van niet. Chimpansee Cecilia zou zo op de mens lijken dat ze voor burgerrechten in aanmerking kwam. Deze uitspraak trok wereldwijd aandacht. In de Verenigde Staten lopen inmiddels meerdere processen om dieren als rechtssubject aangemerkt te krijgen. Ook in Nederland onderzoekt men de mogelijkheden voor een proefproces om de opsluiting van dieren als strafbaar feit aan te merken. Als dieren rechten krijgen – klaarblijkelij kan het – dan is de volgende vraag: welke dieren komen voor welke rechten in aanmerking. Zijn hiervoor heldere criteria? Filosofen wijzen op het hebben van pijn, het worstelen met emoties of het nastreven van bepaalde doelstellingen. Als we deze criteria serieus nemen en strikt hanteren, wat zijn dan de gevolgen? Betekent dit het einde van de veeteelt? En moeten planten en bacteriën soms ook rechten krijgen? Saoedi-Arabië heeft inmiddels burgerrechten toegekend aan een intelligente robot. Ze heet Sophia en ze heeft een eigen paspoort. Zijn dit excessen? Of staan we zoals Erno Eskens denkt, pas aan het begin van een ‘zoölogische revolutie”?.

Dr. Erno Eskens is uitgever filosofie en geschiedenis bij Boom Uitgevers Amsterdam. Hij werkte eerder als ( hoofd) redacteur bij Filosofie Magazine. Hij schreef meerdere boeken waaronder: “Democratie voor dieren” en “Een beestachtige geschiedenis van de filosofie”.

Zalencentrum ‘De Walrus’

Dinsdag 17 september

Aanvang: 20.00 uur. ( Inloop 19.30 uur)