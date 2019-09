Summer Rooftop Party levert €15.369,- op voor Stichting Leergeld Zuidwest Friesland

Sneek – In een mail aan de sponsoren van de Summer Rooftop Party bedankt Ladies’ Circle Sneek de sponsoren die een bijdrage hebben geleverd aan het laatste evenement.

“De zomer van 2019 lijkt met het huidige weerbeeld nu echt voorbij en we kijken terug op een fantastische avond op 6 juli op het dak van het Van der Valk Hotel Sneek. Vorige week hebben we officieel de cheque overhandigd aan Stichting Leergeld Zuidwest Friesland.

Namens Ladies’ Circle Sneek, willen wij u van harte bedanken voor uw sponsor bijdrage aan de Summer Rooftop Party te Sneek ten bate van Stichting Leergeld Zuidwest Friesland. Dankzij uw bijdrage hebben we een fantastisch event kunnen neerzetten op 6 juli jongstleden. Deze laatste editie was wederom een groot succes, waar ruim 500 gasten dansten op het dakterras van Hotel Sneek.

Het doel van dit event was om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. We kunnen dan ook met trots zeggen, dat we samen met u het fantastische bedrag van €15.369,- hebben opgehaald!

Stichting Leergeld Zuidwest Friesland is enorm blij met dit hoge bedrag waarmee ze kinderen in de Gemeente Sudwest Fryslân en de Fryske Marren de mogelijkheid kunnen geven om deel te nemen aan activiteiten waar ze anders geen mogelijkheid toe hebben.

Wij willen u nogmaals enorm danken voor uw steun en hopen dat we in de toekomst nogmaals mogen rekenen op een bijdrage aan een goed doel van Ladies’ Circle Sneek.”