Woudsend pakt uit op Monumentenweekend

Woudsend- Woudsend staat een heel weekend lang in het teken van Open Monumentenweekend. Op zaterdag 14 september staat de feestelijke jubileumviering van 300 jaar houtzaagmolen De Jager centraal. Op zondag 15 september wordt het jaarlijkse evenement ‘Monumenten, Muziek en Meer’gehouden met het amateurmuziekfestival ‘Muziek aan het water’.

Het hele weekend zijn alle molens, kerken en andere monumenten open voor bezichtiging. Nieuw is hierbij de bezichtiging van een unieke en geheel gerestaureerde 18-eeuwse kapiteinswoning. Met de elfstegentocht en vaartochtjes ontdekt u historisch Woudsend met de verhalen rond de oude panden, stegen en straatjes. Alle activiteiten in het weekend zijn vrij toegankelijk.

14 september: Jubileum 300 jaar houtzaagmolen De Jager

Zaterdag 14 september is van 10:30 – 17:30 een feestelijk jubileumprogramma van houtzaagmolen De Jager en Het Molenhuis. De opening wordt verricht door burgemeester Jannewietske de Vries en blazersensemble ‘Koperguod’. Er zijn lezingen en presentaties over de molen vroeger en nu. Er is open huis en bezichtiging van de houtzaagmolen en zeilschool Het Molenhuis. Er worden demonstraties met touwslagerij, mastenmaken en trekzagen gegeven en men kan kennismaken met zeillessen van de zeilschool.

15 september: Monumenten, Muziek en Meer

Zondag 15 september is van 12:00 – 18:00 uur het jaarlijkse monumenten-evenement met veel gevarieerde activiteiten voor jong en oud. Dit jaar met ‘Muziek aan het Water’ als groot opgezet muziekfestival in samenwerking met amateurfederatie FEMUZA. Aan de passantenhaven bij het dorpshuis/MFC De Driuwpôlle, aan de Eewal en in beide kerken treden afwisselend tien orkesten en koren uit heel Súdwest-Fryslân op.

Verder is er een kunst- en streekmarkt met visrokerijen, een kinderplein met attracties, kindertheater InkiPinki en een treintje rijdt weer als Monumentenexpres door Woudsend. Vast onderdeel is het “Varen met verhalen” met verteller Mindert Wijnstra. De gezellige Midstrjitte wordt weer opgetuigd met een kindervrijmarkt en verkoop vanuit historische panden.

Toegang en parkeren

Alle activiteiten in het weekend zijn vrij toegankelijk. Gezien de verwachte belangstelling voor beide dagen wordt geadviseerd de parkeerverwijzing aan beide toegangswegen naar het dorp goed te volgen.

Aan beide zijden van het dorp is vlakbij het centrum voldoende parkeergelegenheid.

Meer informatie via www.woudsendonline.nl en woudsendpromotie@gmail.com