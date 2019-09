Tramlocomotief voor Modelspoormuseum

Sneek- Onlangs ontving Het Nationaal Modelspoor museum in Sneek een uniek handgemaakt schaalmodel van een NTM tramlocomotief. Dit model is op schaal 1:10 en gemaakt door de dit voorjaar overleden Ron van de Brink uit Baarn. In overleg met diens nabestaanden werd het model via zijn vriend Johann Schreuder aan het Sneker museum geschonken.

Deze “Maffei-tramlocomotieven” reden in vroeger jaren bij de NTM, ook door onze provincie. Het schitterende model is vanaf heden in het museum te bewonderen en zal te zijner tijd een prominente plek krijgen in de geplande expositie “Met de tram door Fryslân”.

Het museum heeft regelmatig thema tentoonstellingen. Momenteel nog die van de “Spoorwegstaking” ( 17 september a.s. precies 75 jaar geleden) en over de “Brexit’ (Engels materiaal).

Het museum zit in het station van Sneek en is goed bereikbaar met de auto, bus en trein. Alle informatie is ook op www.modelspoormuseum.nl te vinden.

Foto: Modelspoormuseum