Boekhandel van der Velde in Sneek organiseert Kinderboekenweek-avond voor meesters & juffen

Sneek- In het kader van de Kinderboekenweek organiseert Boekhandel van der Velde een inspiratieavond voor juffen en meesters. Op woensdag 11 september vanaf half 8 presenteren we de kerntitels van de Kinderboekenweek, wordt er een workshop technisch lezen gegeven en is er natuurlijk gelegenheid tot winkelen op de kinderboekenmarkt.

De Kinderboekenweek is dit jaar van 2 tot en met 11 oktober en het thema is ‘Reis mee!’.

Voor wie: leerkrachten van de basisschool Wanneer: 11 september vanaf 19.30 tot 21.30 Waar: Boekhandel van der Velde in Sneek Entree: Gratis, aanmelden gewenst.