Yorick van Norden vervangt zieke Arthur Ebeling bij Lewinski

Sneek- De seizoen opening van Lewinski zou 6 september aanstaande muzikaal ingevuld worden door Arthur Ebeling. Helaas is hij ziek geworden. ‘Alsnog willen wij graag dat deze avond doorgaat en daarom is er voor vervanging gezorgd. Yorick van Norden zal deze avond komen spelen’, aldus team Lewinksi.

Over Yorick van Norden

Sinds in 2015 zijn eerste soloalbum Happy Hunting Ground op Excelsior Recordings verscheen, heeft Yorick bepaald niet stilgezeten. Een geslaagde clubtour met als één de hoogtepunten een supportshow van Neil Young in de Ziggo Dome, evenals een verkiezing tot Radio 2 Talent met zijn single Stranglehold. Weinig albums van vaderlandse bodem werden afgelopen jaar zo goed ontvangen als Yorick van Norden’s The Jester. Zo repte OOR over “de perfecte popplaat, een muzikaal hart-en-ziel meesterwerk,” noemde de Volkskrant het album “zo aanstekelijk dat je de nieuwe Paul McCartney er gerust even voor laat liggen” en had de Bassist het over “een meesterwerkje dat laat zien dat Yorick tot de groten in Nederland behoort.” In december 2018 volgde de ultieme beloning met een Edison-nominatie in de categorie ‘alternative’.

The Jester is het tweede album van Yorick van Norden. ‘Het is vernoemd naar de hofnar uit Shakespeares Hamlet. Hij heette ook Yorick. En het is de eerste keer dat mijn naam opduikt in de geschiedenisboeken. Hij speelde liedjes, vertelde verhalen, bracht muziek aan het hof van prins Hamlet.’ De dagelijkse bezigheden van Yorick van Norden verschillen dus maar weinig van die van zijn naamgever. Het beroemde citaat uit Hamlet, uitgesproken bij de opgraving van Yoricks schedel, zou een op een op hem kunnen slaan, ware het niet dat Yoricks moderne naamgenoot leeft: ‘Alas, poor Yorick! I knew him, Horatio: a fellow of infinite jest, of most excellent fancy […] Where be your gibes now? Your gambols? Your songs?’ Yorick van Norden blaakt van levenslust. Je hoeft niet als Hamlet te vragen waar zijn songs zijn. Die staan op een album vol van op de sixties en seventies geënte tijdloze pop, een waar feest van melodieën en tekst.

Yorick is onlangs eerder in Lewinski geweest, samen met Anne Soldaat bracht hij het programma Unsung Heroes Too. Dit is een volledig ander programma dan wat hij nu zal spelen. Yorick zal 6 september werk van zijn eigen album ten gehore brengen.