Cultureel Súdwest-Fryslân pakt uit bij festival in Sneek

Sneek- Súdwest-Fryslân trapt zaterdag 14 september op het UIT Festival in Sneek het nieuwe culturele seizoen af. Van 13.00 tot 17.00 uur vinden in de binnenstad ruim vijftig optredens plaats, waaronder diverse straattheateracts. Culturele aanbieders uit de regio presenteren zich op een grote markt met veertig kramen.

Opening en afsluiting Het festival wordt om 13.00 uur officieel geopend op het Oud Kerkhof. Cultuurwethouder Stella van Gent zal er een beeld onthullen dat is gemaakt door Zirak Mira, een beroemde, prijswinnende kunstenaar uit het Midden-Oosten die nu als ‘anonieme’ vluchteling in Sneek woont. Hij schenkt het beeld aan Cultuur Kwartier Sneek uit dankbaarheid dat hij door medewerkers en cursisten werd opgenomen en de gelegenheid kreeg om tijdens de beeldhouwlessen mee te werken. Het festival wordt om 21.00 uur in Poppodium Bolwerk afgesloten met een optreden van Los Paja Brava, een Latijns-Amerikaanse mix van cumbia, rock, ska en surf. Het festival en het slotconcert zijn gratis toegankelijk.

Optredens Enorme Jules Verne-achtige tijdmachines (Time Cruisers), een eigenaardige jeep (Urban Safari), oogjes uit Sesamstraat (Lejo), gladiatoren op een zeepaard (Hippocampus), gigantische vogels (Blue Birds) en de vier meter hoge pop Pablo met de charmante Atharina; tijdens het UIT Festival worden de straten van Sneek bevolkt door een bont gezelschap. Daarnaast zijn er op zes podia in de stad muzikanten, dansers, beeldend kunstenaars, musicaltalenten en theatermakers te bewonderen. Het merendeel komt uit Súdwest-Fryslân, maar er zijn ook buitenlandse muziekgroepen die eerder te zien waren bij At the Watergate. De podia bevinden zich in Kunstencentrum Atrium, binnen en buiten de Noorderkerkzaal, op het Oud Kerkhof, in de Julianastraat en op het Schaapmarktplein. Onder meer MUZT Musicalopleiding, Muziektheater Tinto!, de Bogerman Bigband, kunstschilder Martin Sijbesma en jeugdorkest On the Move treden op.

Markt Musea, galeries, docenten, beeldend kunstenaars, muziekgezelschappen, dansgroepen, stichtingen rondom erfgoed en andere culturele aanbieders in Súdwest-Fryslân presenteren zich bij de veertig kramen langs de Westersingel, Julianastraat en Kerkgracht. Op de markt zijn eet- en drinkgelegenheden. Kinderen kunnen aan de hand van de Appelkaart opdrachten uitvoeren en meedoen aan miniworkshops. De gratis Appelkaart is op diverse plekken op de markt verkrijgbaar. Verder zijn er drie cultureel-maatschappelijke projecten vertegenwoordigd: Giest Mei? (verminderen eenzaamheid onder senioren), Grijs Goud (55-plussers denken mee over de programmering van Theater Sneek) en The Stage is Yours (jongeren zetten producties op voor Poppodium Bolwerk).

Het UIT Festival is een initiatief van Cultuur Kwartier Sneek in samenwerking met CultuurPlein SWF, een netwerk van culturele verenigingen en instellingen in Súdwest-Fryslân. Het volledige programma staat op cultuurkwartier.nl/uitfestival.

Foto: Jan Douwe Gorter