Slotconcert Zomerkoor in Skuzum

Skuzum-Het Zomerkoor o.l.v. Jan Brens (foto) sluit het seizoen traditioneel af met een concert in de fraaie kerk van Skuzum (Idsegahuizum) op zondag 15 september om 15.00 uur. Slechts één km van Makkum ligt dit rustieke dorp met ruim 100 inwoners als een eiland vlakbij het IJsselmeer. Het Zomerkoor geeft na optredens bij Heamiel, Sneekweek en Bonifatiushuis haar 4e concert. Het repertoire, van licht klassiek tot musical-, film- en popsongs zorgt voor genoeg afwisseling om publiek en medewerkers te verpozen! Vaste pianist is Oeds Wijnsma uit Leeuwarden.

De koorzangers komen uit diverse plaatsen in de gemeente Súdwest-Fryslân en daarbuiten.

Voor het 9e jaar kwamen zangliefhebbers bij elkaar om in de zomerperiode te repeteren en te concerteren. Bekende solisten, zoals o.a. fluitist Thijs van Leer, waren onderdeel van het programma. In Skuzum zal troubadour/bariton Theo van de Logt Keltische songs ten gehore brengen, als intermezzo bij de koormuziek.

Een dag later zal de eerste repetitie van start gaan van het Projectkoor Skuzum. Eveneens onder leiding van Jan Brens zal in 9 repetities een programma ingestudeerd worden met voornamelijk Ierse songs. De repetities zijn altijd op maandagavonden vanaf half 8 in de Skúster Tsjerke.

De uitvoering vindt hier eveneens plaats op zo. 17 nov. om 15.00 uur.

De toegang tot deze concerten is gratis. Wel is er een collecte voor onderhoud van de kerk.