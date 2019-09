Mienskipsorkest naar Landelijke Rollatorloop

Sneek- Op woensdag 4 september treedt het Mienskipsorkest uit de Súdwesthoeke op bij de 10e editie van de Landelijke Rollatorloop in het Olympisch stadion in Amsterdam. Het orkest is daar op uitnodiging van de organisatie. De Landelijke Rollatorloop is het grootste sportieve evenement voor ouderen in Nederland.

Het Mienskipsorkest is een initiatief van de Sneker dirigent Guus Pieksma en staat onder leiding van dirigent Jan Hibma. Het orkest bestaat uit een bonte verzameling oudere muzikanten die allen op latere leeftijd een instrument hebben leren bespelen. Het plezier in samen muziek maken staat voorop. De muzikanten hebben de beginselen van de blaaskunst geleerd bij hun eigen muziekvereniging, in de door Pieksma gestarte Nij Talint Orkesten. Het enthousiasme was zo groot dat een vervolg voor de hand lag. Inmiddels spelen zo’n 40 muzikanten bij dit volgens hen leukste orkest van Fryslân. Het is de bedoeling dat de muzikanten in het Mienskipsorkest zoveel ervaring opdoen dat ze op termijn kunnen aansluiten bij de eigen vereniging.

Foto Guus Pieksma