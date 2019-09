Lezing ‘Het neusje van de paling’ bij It Fryske Gea

Kornwerderzand – It Fryske Gea organiseert op vrijdag 13 september van 19.30 tot 20.30 uur in het Afsluit Wadden Center de lezing ‘Het neusje van de paling’. De lezing wordt gegeven door onze natuurgids en gaat over reislustige vissen over de hele wereld. Aanmelden kan uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/lezing-13sep of 0511 – 53 96 18.Deelname is voor leden van It Fryske Gea is gratis (op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 4,- .

Reislustige vissen maken wereldreis

De verborgen onderwaterwereld is veel complexer en interessanter dan je waarschijnlijk in eerste instantie dacht. Wist je dat bepaalde vissen een enorme behoefte hebben om te reizen? Het zit als het ware in hun bloed. Onze natuurgidsen geven je een mini-collegetour. In één uur tijd vertellen we waarom vissen zo ver reizen en wat de Vismigratierivier is. En heel veel leuke weetjes! Neem bijvoorbeeld de paling, deze reist ongeveer 6.000 kilometer van het zoete water in Nederland naar het zoute water van de Sargassozee. Deze zee, ten noorden van de Atlantische oceaan, is het liefdesoord voor palingen en ook hun geboorteplek. Langzaam drijven de jonge vissen hier mee met de stroming van het water en worden zo meegesleurd naar de kust. Waarna ze steeds verder landinwaarts trekken tijdens het opgroeien. Na een lange reis met allerlei gevaren belanden ze uiteindelijk aan de rand van het IJsselmeer. Hier stoten zij hun neus tegen de Afsluitdijk… Ben jij benieuwd hoe dit verhaal afloopt? En wil jij meer weten over de natuur rondom de Vismigratierivier? Boek dan deze lezing.

Agenda:

Excursie: lezing ‘neusje van de paling’

Datum: vrijdag 13 september van 19.30 tot 20.30 uur

Locatie: Kornwerderzand (beginpunt wordt bekend gemaakt na aanmelding)

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea op vertoon van de leden pas gratis en niet-leden

betalen € 4,-

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/lezing-13sep of 0511 – 53 96 18.

Foto: Archief/It Fryske Gea