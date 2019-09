Aan Tafel Special met The Lyrical Twins

Sneek-Op maandag 9 september is er een speciale muzikale editie van Aan Tafel! Dit keer met The Lyrical Twins. The Lyrical Twins, een harmonisch pop duo, bestaat uit Jurre van der Linden en Jordy Janssen, twee heren die elkaar al kennen vanaf de middelbare school. Na de middelbare school is er een mooie vriendschap ontstaan en zijn ze samen begonnen als The Lyrical Twins in de Haarlemse Popscene. Met twee gitaren en twee stemmen spelen The Lyrical Twins eigen geschreven songs en covers, waarbij de harmonieën centraal staan. De Twins worden geïnspireerd door artiesten als ‘’Simon and Garfunkel’’ en ‘’Mumford and Sons’’.

U kunt u voor deze Aan Tafel special aanmelden via de website van Lewinski. De keuken is geopend tussen 18:00 en 19:30. Kosten voor de maaltijd zijn €15,50 pp (graag na afloop afrekenen).