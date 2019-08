Het Straight A’s Lab opent vanavond voor de laatste keer de deuren

Sneek- Vanavond zal Het Straight A’s Lab voor de laatste keer de deuren openen op de Kruizebroedersstraat. “We hebben ons project voltooid en geleerd wat we wilden leren. We hebben in een korte periode ondervonden wat het is om een horeca ondernemer te zijn en wat er allemaal bij komt als je zelf een bar wilt runnen. We hebben tevens een goed beeld kunnen krijgen van het Sneeker uitgaanspubliek, in verschillende leeftijden, en wat zij wel en niet willen”, laat initiatiefnemer Daniël Huitema weten.

“Deze bevindingen nemen we mee in de ontwikkelingen van toekomstige projecten en dat is nu juist wat we wilden bereiken. Wat we in de toekomst verder gaan doen met Het Straight A’s Lap weten we nog niet, misschien wordt ons in de toekomst nog eens zo’n kans aangeboden en dan kunnen we met onze nieuwe kennis een nieuw Straight A’s Lab openen. De tijd zal het leren”, aldus Huitema.

Archieffoto Henk van der Veer:Daniël Huitema (links) en Jelte Zeilstra van Het Straight A’s LAB