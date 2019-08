Kornwerderzand – It Fryske Gea organiseert zaterdag 7 september van 10.30 tot 12.00 uur een wandelexcursie op de grens van zoet naar zout. De verkenningstocht start bij het Afsluitdijk Wadden Center. Een uniek gebouw dat op de grens staat van het zoete IJsselmeer en het zoute water van Werelderfgoed Waddenzee. Buiten vertelt de natuurgids over de historie van het gebied en lopen we langs de schut- en spuisluizen bij het plaatsje Kornwerderzand. Aanmelden kan uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/wandelen-afsluitdijk of 0511 – 53 96 18. Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).

De aanleg van de Afsluitdijk had een enorme impact op de natuur en verbrak de natuurlijke verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Hierdoor kunnen vissen niet meer van de Waddenzee naar het IJsselmeer trekken. Hun instinct en de geur van zoet water drijft de vissen naar Kornwerderzand. Als hier straks de vismigratierivier klaar is, dan kunnen ze door de Afsluitdijk zwemmen. Wil jij weten hoe dit ‘gat’ in de Afsluitdijk werkt? Je hoort het tijdens deze wandelexcursie. En als kers op de taart waaien we nog even uit op het dak van het Afsluitdijk Wadden Center. Dé plek in Friesland voor het halen van een frisse neus, oftewel #frieseneus. Vanaf een afstandje zie je het onbewoonde natuureiland de Makkumernoardwaard en met een beetje geluk spotten we allerlei watervogels die voor de witte zandstranden zwemmen.

Agenda:

Excursie: Wandelen bij het Afsluitdijk Wadden Center

Datum: zaterdag 7 september van 10.30 – 12.00 uur

Locatie: Kornwerderzand (beginpunt wordt bekend gemaakt na aanmelding)

Kosten: deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas en

niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-)

Opgave: uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/wandelen-afsluitdijk of 0511 – 53 96 18

Foto: Archief It Fryske Gea