Nazomeren in Lemmer met bezoek aan het Woudagemaal  

Lemmer- Op zaterdag 14 en zondag 15 september 2019 is het weer ‘Nazomeren in Lemmer’. Op zaterdag staat het hele historische centrum van Lemmer vanaf 10.00 uur in het teken van vervlogen tijden. Tal van activiteiten voor jong en oud worden op deze dag georganiseerd.

Een bezoek (met korting op het volwassenentarief!) aan het UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal mag dan uiteraard niet ontbreken.

Vanuit het centrum van Lemmer rijdt er een gratis bus naar het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld uit 1920. Bushalte op de hoek Kortestreek/Flevostraat en bij het Woudagemaal. Op vertoon van de voucher die u ontvangt in de bus krijgt u tijdens uw bezoek aan het Woudagemaal op zaterdag 14 september een gratis kop koffie/thee. Voor de jonge bezoekers staat er een glas limonade klaar.

Van 10.00 uur tot 17.00 uur staan onze rondleiders klaar om u kennis te laten maken met dit historisch stoomgemaal wat nog steeds een belangrijke functie heeft in het waterbeheer van Friesland.

Op zondag 15 september kunt u uw auto parkeren op het parkeerterrein bij de weg en kunt u meerijden met onze eigen Woudagemaal shuttle. We zijn deze dag geopend van 13.00 – 17.00 uur.

Beide dagen ontvangt u 1 euro korting per persoon op het volwassenen entreetarief. U bent van harte welkom. Het gehele programma van ‘Nazomeren in Lemmer’ is te vinden op www.oudlemmer.nl

Foto: Sonja Hylkema