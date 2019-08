Ierse en Schotse folk van Bobbas in Hieslum

Hieslum-Het folkduo Bobbas is op zaterdagavond 7 september te zien en te beluisteren in Muzykkafee DeVille. Deze band van Bob Ferguson, de vroegere voorman van Beggars Row, brengt een mix van Schotse en Ierse folkmuziek ten gehore. Zanger/gitarist Bob Ferguson is een begenadigd singer-songwriter en stond in 1997 aan de wieg van Beggars Row. Deze band maakte door de jaren heen veel furore in binnen- en buitenland en speelde onder andere op vele festivals en in honderden concertzalen.

Zo traden ze in het verleden bijvoorbeeld veel op in café ’t Skipperke te Baard. Beggars Row gooide enkele jaren geleden het bijltje erbij neer. Sindsdien treedt Ferguson solo of in uiteenlopende bandbezettingen op. Bobbas is een van zijn muziekprojecten. Hij vormt onder deze naam een duo met violist Sebastian Meijer uit Leeuwarden. Het café op de Tempelreed 14 in Hieslum gaat om 20.30 uur open. Het concert begint om 21.00 uur.