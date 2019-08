Sneek- Op de laatste zaterdag van augustus is het weer tijd voor Swinging Sneek. Zaterdag 31 augustus zal het centrum van Sneek vanaf 14.00 uur ’s middags in het teken staan van live muziek. Met ‘s middags een uitgebreid muziekprogramma op de Marktstraat en ‘s avonds door de hele stad muziekterrassen en live muziek in bijna alle cafés met vrij entree, is het een goede reden om lekker het centrum in te gaan en dit rondje ‘live muziek’ te doen.