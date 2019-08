Verhalenavond op 15 november

Sneek- Vrijdag 15 november wordt een bijzondere dag voor Friesland, want dan is Verhalenavond. Het vervolg op de geweldige 2018verhalen.

Op Verhalenavond ontmoet heel Friesland elkaar in winterwarme sfeer om te luisteren naar verhalen in huiskamers, musea, cafés, bijzondere gebouwen, op scholen, bij verenigingen en bedrijven.

Iedereen kan meedoen. Als toeschouwer maar ook als verteller. Want iedereen heeft een verhaal.

Je hoeft geen literaire vertelling te houden, maar gewoon een verhaal zoals je dat aan een ander vertelt. Over dingen die gebeurd zijn bijvoorbeeld, of die je hebt meegemaakt. Over de omgeving of een gebouw, of iets wat niet iedereen weet. Het thema ‘Als stenen konden spreken’ geeft inspiratie. Meld je aan op verhalenavond.nl/meedoen

Trouwens, wist je dat Verhalenavond eigenlijk een oude Friese traditie is? Zo’n anderhalve eeuw geleden kwamen we in Friesland ook jaarlijks samen om elkaar verhalen te vertellen. Die traditie zetten we nu voort.

Vertellers en publiek kunnen terecht op www.verhalenavond.nl. Hierop komen alle verhalen en locaties. Doe je mee?

Ook jij hebt een verhaal.

Verhalenavond is een gratis evenement.

Bron en foto: www.verhalenavond.nl