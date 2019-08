Tinto! speelt ‘Geen Poes, wel een Tijger’ bij Huisman aan Kleinzand

Sneek- Zaterdag 21 september is het zover; anderhalf jaar na de première van Geen Poes, wel een Tijger in Sneek, komt Muziektheater Tinto! nog een keer terug in Sneek met deze humoristische, muzikale theatervoorstelling. Tinto! is uitgenodigd door Loodgieters – en Installatiebedrijf Huisman aan het Kleinzand in Sneek om in het bedrijfspand, in een intieme setting, de voorstelling te spelen. Wederom een ‘mannelijke’ locatie, passend bij het thema van de voorstelling, waarin de dames een Ode aan de Man brengen.

In Geen Poes, wel een Tijger wordt u op feestelijke wijze onderhouden over het eeuwenoude thema: wat is een man zonder een vrouw en wat is een vrouw zonder een man. Wij komen weliswaar van verschillende planeten, zoals vele boeken ons willen doen geloven, maar wij… de dames van Tinto, willen dit interessante gegeven toch eens benaderen vanuit mannelijk oogpunt. Er zijn zoveel overeenkomsten, zoveel dingen die we van elkaar kunnen leren, er is zoveel om te bewonderen aan onze wederhelften, ook als ze geen wederhelften zijn. Kortom: het is tijd voor een ode aan de man!

U maakt een reis door de krochten van de ziel van de vrouw, om steeds opnieuw uit te komen bij die ene transparante, betrouwbare en rotsvaste andere helft: de man.

Na afloop van de voorstelling kunt u als vrouw niet anders dan de mannen in uw leven een dikke knuffel geven. En u als man kunt, na dezelfde voorstelling, niet anders dan heel trots zijn op uzelf. En een klein beetje medelijden voelen met de vrouwen in uw leven. En ze ook lief vinden…. Er is plek voor 50 gasten, dus wees er snel bij: vol=vol. Voor info/tickets kijk op www.muziektheatertinto.nl

Script en regie: Anke Schaap

Zangcoach en zangarrangementen: Monique Bakker

Foto: Martin de Groot fotografie