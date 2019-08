Tentoonstelling – schilderijen en foto’s van Igor Kusmirak – 16 september – 11 november 2019 in Scheepvaartmuseum Sneek

Sneek- Zie de schoonheid van verval van oude schepen in schilderijen en foto’s. “Ik houd van ruimte en ik houd van varen. Daarom kom ik ook zo graag in Friesland.” Igor Kusmirak voelt zich als een vis in het water in het Fries Scheepvaart Museum. Hij zeilt het liefst op een klassiek schip zoals een botter, tjalk of klipper. In Nederland wordt er goed op dit soort schepen gepast. Hoe bijzonder dat is, zag hij in Frankrijk. “Daar liggen de mooiste houten schepen weg te rotten op het strand. Toen het slecht ging met de visserij, werden ze gewoon door de vissers in Normandië daar achtergelaten.” Hoewel dit verval hem heel erg aan het hart gaat, levert het Igor als kunstenaar wel de inspiratie op voor zijn schilderijen en foto’s. “Ik heb ook oude foto’s van hoe de schepen eruit zagen in de jaren 30. Nog in volle glorie. Het verschil is zó groot, dramatisch om te zien.”