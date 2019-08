Nieuw seizoen Kunstencentrum Atrium gestart

Sneek-Kunstencentrum Atrium heeft op maandag 26 augustus het nieuwe seizoen 2019-2020 afgetrapt. De komende weken gaat weer een groot aantal lessen en cursussen voor kinderen, jongeren en volwassenen van start; van muziek en dans tot theater, musical en beeldende kunst. Inschrijven kan nog steeds via de website of een formulier dat te verkrijgen is aan de balie van de hoofdlocatie in Sneek.

Niet alle lessen en cursussen beginnen al in de week van maandag 26 augustus. De afdelingen muziek, dans en musical wel, maar theater en beeldende kunst starten vanaf maandag 9 september. Bijna altijd is het volgen van een gratis proefles bij een les of cursus mogelijk.

Op de locaties van het kunstencentrum kan een brochure worden opgehaald met daarin informatie over het gehele aanbod, dat tevens is te vinden op kunstencentrumatrium.nl. Bijvoorbeeld over de kosten, het aantal bijeenkomsten en de startdata. Meer informatie is ook te verkrijgen op de Friese UITmarkt, zaterdag 14 september in Sneek. Kunstencentrum Atrium is daar met een stand aanwezig.

Kunstencentrum Atrium verzorgt op ruim twintig locaties in muzieklessen en Súdwest-Fryslân muzieklessen en -cursussen, waaronder in Sneek, Bolsward, Koudum, Workum en Makkum. De meest uiteenlopende instrumenten zijn in het aanbod vertegenwoordigd, net als zangles en muziekles via de computer (Distance Learning). Daarnaast telt het kunstencentrum een groot aantal orkesten, ensembles, zanggroepen en bands waar nieuwe leden welkom zijn. De lessen en cursussen op het gebied van dans, theater, musical en beeldende kunst vinden alleen plaats in Sneek.

Nieuw in het aanbod

Het aanbod voor 2019-2020 bevat enkele nieuwe lessen en cursussen. Zo zetten kinderen van 5 tot 7 jaar hun eerste muzikale stappen bij de cursus Toveren met Muziek van Lies van de Grient. De cursus van tien lessen begint op 24 september. Fimmy Kooijker geeft vanaf 23 september de cursus portret- en modeltekenen/schilderen. Hierbij staat het menselijk lichaam centraal en er wordt gewerkt met verschillende materialen, waaronder houtskool, conté, inkt en acrylverf. Beide cursussen vinden plaats in Sneek.Tevens is er een nieuw orkestproject gestart: ‘Promenadeorkest en koor Fryslân’. De groep bestaat uit strijkers en blazers en repeteert wekelijks. “

Het geven van mooie concerten vormt een vast onderdeel, waarbij verbinding maken met elkaar, het publiek en de verschillende stijlen centraal staat”, aldus dirigent Froukje de Wit. “Het repertoire zal bestaan uit klassieke werken, populaire stukken en filmmuziek.” De eerste repetitie is op dinsdag 3 september, van 20.00 tot 22.00 uur bij het kunstencentrum in Sneek.

Foto’s. Margon Mink of Piety Bouma