Morgenavond laatste swingterras van het seizoen

Sneek- Aanstaande donderdag is het helaas alweer zover! Het aller laatste swingterras van dit seizoen. APK heeft er zin in en laat iedereen nog 1 keer op donderdagavond goed swingen.

Blues is volgens APK even lekker een biertje pakken, dansen en gezelligheid. Uitstapjes naar Rock&Roll en Soul, gedrenkt in een onmiskenbare rokerige APK blues saus passen naadloos in het repertoire. Van Howlin’ Wolf en Muddy Waters, langs Erick Clapton, Fabulous Thunderbirds, Robben Ford en JJ Cale naar Carl Perkins en James Brown tot en met eigen werk.

Aanstaande donderdag van 20:00 tot 23:00 uur op de Marktstraat in Sneek