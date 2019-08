Kofferbak verkoop in Loënga

Loënga- Zaterdag 14 september wordt in Loënga, Ivige leane 18 voor de tweede keer een kofferbak verkoop georganiseerd. Dit is een onderdeel van Somar dagbesteding. Eerder had somar dagbesteding een tweedehands winkel in Sneek, maar sinds twee jaar zijn ze gevestigd in Loënga. De markt is voor iedereen die iets wil verkopen of het nu oud of nieuw is, dat maakt niet uit. Somar maakt ook altijd leuke dingetjes om op de markt te verkopen.

Op het terras kunt worden bediend door mensen met een verstandelijke beperking. Wij serveren koffie, thee, cake, tosti’s, cup a soup, fris enz. De markt is open van 9 t/m 14 uur. Intree is €1,= staplaats is € 5,= per auto. Als we het succes van de vorige kofferbakverkoop evenaren, zullen we hier volgend jaar mee door gaan. Mensen kunnen zich opgeven via verkoopinloenga@gmail.com of via Jellie, 06-10685772