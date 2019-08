Populair-klassiek concert in De Karmel-kerk van Woudsend

Woudsend- Op zaterdag 14 september 2019 geven Hugo van der Meij en Pascal van de Velde een concert in De Karmel. Het concert begint om 17.00 uur. Van der Meij speelt orgel en piano, Van de Velde trompet en bugel. Samen nemen zij het publiek mee in een prachtig programma. Naast populair repertoire zijn er klassieke werken te horen, onder andere muziek van Albinoni, Handel, Toselli en Shostakovich. Kortom: het wordt een populair-klassiek concert met veel variatie. Iedereen is van harte welkom om dit mee te maken.

Pascal van de Velde en Hugo van der Meij werken al lange tijd samen. Beiden hebben hun sporen verdiend in de muziekwereld en vorig jaar maakten zij hun eerste CD. Tijdens het concert is deze CD ook verkrijgbaar.

De toegang bedraagt voor volwassenen 10 euro en voor kinderen t.m. 16 jaar 5 euro. Kaarten zijn vanaf 16.30 uur verkrijgbaar aan de ingang van De Karmel. Het concert wordt gesponsord door IJsselmeer-Beton te Lemmer.