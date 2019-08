Zien, beleven en meedoen tijdens het UIT Festival in Sneek op 14 september

Sneek – Op zaterdag 14 september is de opening van het cultureel seizoen Súdwest-Fryslân 2019 met het UIT Festival in Sneek. Na een jaartje afwezigheid komt de jaarlijkse traditiegetrouwe aftrap van het culturele seizoen weer terug in Súdwest-Fryslân op zaterdag 14 september! De binnenstad vult zich met betoverend straattheater, uiteenlopende muziek, cultureel aanbod uit heel Súdwest-Fryslân en spectaculaire dansoptredens. Het UIT Festival is voor jong en oud, van ver en dichtbij. Kom zien, beleven en meedoen! De dag wordt in festivalsfeer afgesloten met de band Los Paja Brava in Poppodium Bolwerk.