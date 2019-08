Themaochtend ‘Geschiedenis Sneek in woord en beeld’ in Seniorcafé Bibliotheek Sneek

Sneek- Woensdag 4 september om 10.15 is drs. Alice Booij te gast in het Seniorcafé in de Bibliotheek in Sneek. In woord en beeld neemt deze bevlogen historicus u mee in de geschiedenis van Sneek.

Met foto’s van vroeger en nu laat ze zien hoe je op verschillende plekken in de stad de geschiedenis van Sneek nog kunt herkennen. Het verhaal start op het Hoogend en vervolgt zijn weg dwars door de stad via het Grootzand, het Schaapmarktplein en de Gedempte Neltjeshaven naar de Prins Hendrikkade.

Drs. Alice Booij is werkzaam geweest in de journalistiek en de communicatie. Zij studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar specialismen zijn de lokale geschiedenis van de Friese Zuidwesthoek, in het bijzonder die van Sneek. Tegenwoordig is Alice Booij vrijwilliger bij het Fries Scheepvaart Museum in Sneek en Grut Ambassadeur van het Nationale Landschap Zuidwest Fryslân.

Deze lezing wordt georganiseerd als themaochtend in het Seniorcafé, speciaal voor 55-plussers. De entree bedraagt € 1,-, dit is inclusief koffie of thee.

Naast deze maandelijkse themaochtenden is het Seniorcafé iedere woensdagochtend van 10.15 uur tot 12.00 open. Men kan hier terecht voor een kop koffie of thee, een praatje en om een krant of tijdschrift te lezen.

Foto Alice Booij, Henk van der Veer