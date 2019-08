Leeuwarden-Op zaterdag 24 augustus is Obe het decor voor een pop-up museum met ‘kadokunst’ van Ids Willemsma. Deze kleine werkjes werden door de Friese kunstenaar speciaal gemaakt voor vrienden, familie en bekenden en worden nu eenmalig tentoongesteld.

Ids Willemsma is vooral bekend van zijn beeldbepalende kunstwerken in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan het beroemde ‘tempeltsje op ‘e dyk’, of het beeld dat hij maakte als eerbetoon aan atlete Foekje Dillema. Maar de veelzijdige kunstenaar maakte tijdens zijn loopbaan ook honderden kleinere kunstwerkjes die hij cadeau gaf aan bekenden, bijvoorbeeld bij een jubileum, een verjaardag, of zomaar. Wat te denken van een houten komkommerplank die cadeau is gegeven aan iemand die voor het eerst op kamers ging of een tekening ter ere van een verjaardag?

In juni deed Tresoar een oproep aan bezitters van deze kunstwerken om ze beschikbaar te stellen voor een tijdelijke tentoonstelling. Hierop kwamen maar liefst 17 reacties. Sommige mensen brachten zelfs meerdere kunstwerken in. De opbrengst was veelzijdig: van etsen tot broodplanken, en van tekeningen tot beeldjes. Vaak met de nodige dosis humor: kunst met een vette knipoog. Zo was er een metalen envelop voor iemand die op de uitnodiging van haar feest een envelop had geplaatst als ‘cadeautip’.

Op 24 augustus worden deze kunstwerken één dag tentoongesteld in Obe. Het gebouw is vanaf 11 uur open. Ids Willemsma treedt zelf ‘s middag s om 15.00 uur op met de dichters Grytsje Schaaf, Anne Feddema en Elske Kampen. De toegang is gratis.

Het pop-up museum is onderdeel van de programmering rondom de tentoonstelling ‘IDS! Sjen sjoch sjoen’ in Obe, podium voor literatuur, kunst en taal.

Adres: Heer Ivostraatje 1, Leeuwarden