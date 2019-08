Tweede auditieronde MUZT Musicalopleiding op 30 augustus

Sneek- MUZT Musicalopleiding houdt op vrijdag 30 augustus een tweede auditieronde voor het nieuwe seizoen. Wie de eerste ronde op vrijdag 5 juli heeft gemist, krijgt zo alsnog de kans om toe te treden tot de groep musicaltalenten die in 2018 was genomineerd voor twee prestigieuze Amateur Musical Awards. De auditie begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Tijdens de auditie worden enkele basisvaardigheden beoordeeld, waaronder het muzikaal gehoor, het bewegingsapparaat en inlevingsvermogen. Tijdens de auditie volgen de kandidaten een dans,- zang- en spelles. Thuis dienen er voorbereidende opdrachten te worden uitgevoerd.

MUZT is de vierjarige vooropleiding van Kunstencentrum Atrium voor musicaltalent uit heel Friesland. Jongeren vanaf 13 jaar werken wekelijks aan hun zang-, acteer- en dansvaardigheden. MUZT vormt al meer dan tien jaar een goede basis voor doorstroming naar vervolgopleidingen binnen het vakgebied, zoals showmusical, muziektheater en kleinkunst. Ook leerlingen die deze ambitie niet hebben vormen zich binnen MUZT in sociale vaardigheden en zelfbewustzijn. Jaarlijks bestaat de MUZT-groep uit circa zeventig leerlingen in totaal.

Het seizoen 2019/2020 start begin september. De lessen worden in Sneek gegeven op vrijdagavond en soms in het weekend. MUZT Musicalopleiding maakt jaarlijks een grote theaterproductie die te zien is in Theater Sneek. Afgelopen seizoen trok ‘Shrek de Musical’ acht volle zalen en brak daarmee het bezoekersrecord voor Theater Sneek. Leeuwarder Courant gaf de musical de maximale score van vijf sterren.

Wie mee wil doen aan de audities kan zich via kunstencentrumatrium.nl/audities inschrijven voor jaar 1. Deelnemers ontvangen vervolgens nadere informatie over de auditie. Meer informatie over de auditie en het aanmelden is te vinden op de website van Kunstencentrum Atrium.