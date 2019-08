Rondje live muziek tijdens Swinging Sneek

Sneek- Op de laatste zaterdag van augustus is het weer tijd voor Swinging Sneek. Zaterdag 31 augustus zal het centrum van Sneek vanaf 14.00 uur ’s middags in het teken staan van live muziek. Met ‘s middags een uitgebreid muziekprogramma op de Marktstraat en ‘s avonds door de hele stad muziekterrassen en live muziek in bijna alle cafés met vrij entree, is het een goede reden om lekker het centrum in te gaan en dit rondje ‘live muziek’ te doen.

Middagprogramma

Vanaf 14.00 uur begint het middagprogramma in de Marktstraat met de Special Dancers opgevolgd door de coverband Stageline. Stageline wisselt het podium af met De Útlopers. Dit dweilorkest met voornamelijk Sneker muzikanten weet op geheel eigen wijze het publiek te bespelen en ieder evenement tot een groot feest te maken. De band Stageline bestaat uit 5 zeer gedreven en ervaren topmuzikanten en dito geluids- en lichttechnici die weten hoe je een vet feest moet bouwen. De klassiekers, rock, top 40, ballads, uit-je-plaat nummers, van disco via stadion-rock naar Hollandse meezingers, tot dance… Stageline speelt ze allemaal! Stageline weet ook de laatste hits altijd op een verrassende manier naadloos in te passen in haar brede repertoire en interactie met het publiek staat hoog in het vaandel.

Avondprogramma

Het avondprogramma start om 20.30 uur met live muziek op het podium van de Marktstraat, maar ook in heel veel cafés in de binnenstad wordt live muziek ten gehore gebracht en de entree is overal gratis.

Op het podium in de Marktstraat brengen naast eerder genoemde band Stageline ook zanger Henri Groenewold zijn repertoire ten gehore. Al vanaf 1989 staat Henri Groenewold als soloartiest op diverse podia in binnen en buitenland. Kortgeleden nog te zien in “the Voice of Holland” en in 1992 stond hij in de finale van de Soundmixshow met zijn vertolking van Elvis Costello’s Good year for the roses. Daarna speelde hij in diverse landen als Spanje, Frankrijk, Griekenland en uiteraard Nederland. Ook kennen velen hem als zanger van de bands KEK en The Scene tribute. Zijn repertoire zijn oa de rockhits van de Rolling Stones, Bruce Springsteen, Foo Fighters, Muse, Joe Cocker, David Bowie en vele anderen voorbij te horen komen, uitgevoerd met slechts een acoustische gitaar en de rauwe stem van Henri Groenewold.

Swinging Sneek belooft weer een swingende dag te worden met veel live muziek!

Foto: Stageline