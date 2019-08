Jubileumtour Folkkoor Rolling Home m.m.v  Gurbe Douwstra

Sneek- Folkkoor Rolling Home bestaat dit jaar 25 jaar. In november 1994 opgericht als Shantykoor. Later omgevormd tot een enthousiast Folkkoor met een groot aantal fans en vrienden. De passie voor muziek en de vreugde omtrent het 25 jarig jubileum willen we graag met u delen. Daarom gaat Rolling Home op Tour door Fryslȃn. Samen met de Fryske singer-songwriter Gurbe Douwstra zorgt Rollinghome voor een aantal prachtige concerten.

14 september in De Kaap te Stavoren.

29 september in Bloemketerp te Franeker.

13 oktober in ‘t Haske te Joure.

26 oktober in MFC It Maskelien te Hurdegaryp.

Meer info op: www.rollinghome.nl en www.facebook.com/RollingHomeNL